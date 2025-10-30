Volkswagen готов платить владельцам Honda за покупку Tiguan

Volkswagen готов доплачивать владельцам Honda за покупку Tiguan. Немецкий автопроизводитель решил стимулировать свои продажи на американском рынке, а заодно переманить часть покупателей кроссоверов японского бренда. В компании предложили субсидировать часть затрат на лизинг нового Tiguan, либо скидку на покупку Taos 2025 или 2026 модельного год.

© Quto.ru

Предложение распространяется исключительно на владельцев Honda CR-V, выпущенных после 2015 года. При этом сделка не подразумевает обязанность сдавать свой автомобиль в трейд-ин.

Размер скидки, в зависимости от модели, варьируется от 750 до 2 000 долларов. Немцы уверены, что льгота позволит убедить часть покупателей отказаться от японских автомобилей в пользу немецких.

Акция продлится до 5 января 2026 года. В американском офисе Volkswagen уверены, что этого времени хватит владельцам Honda и для раздумий, и для проведения полноценного тест-драйва.