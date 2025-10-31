Только 9% россиян купили новые авто дороже 5 млн рублей в 2025 году

Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России по итогам девяти месяцев 2025 года составила 3,2 млн рублей - на 2,5% больше, чем годом ранее (3,12 млн). Об этом сообщил исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов на форуме CarXL.

При этом основная часть покупателей предпочитает более доступные автомобили. Машины стоимостью до 2 млн рублей выбрали 31% клиентов, еще около 30% потратили от 2 до 3 млн рублей.

На автомобили в ценовом диапазоне от 3 до 4 миллионов пришлась пятая часть продаж (21%), а от 4 до 5 миллионов - 10%.

Самый дорогой сегмент, превышающий 5 млн рублей, занял всего 9% рынка. В количественном выражении это менее 81 тысячи автомобилей, однако именно они обеспечили более четверти совокупной выручки дилеров - 26% от общего объема рынка.

