Volkswagen не намерен останавливать производство

Немецкий концерн Volkswagen подтвердил, что производство автомобилей на его заводах в Германии обеспечено на следующую неделю. Однако компания предупредила о возможных сбоях из-за торгового противостояния вокруг голландского производителя чипов Nexperia.

Представитель Volkswagen, слова которого цитирует Reuters, заявил, что дефицит поставок у Nexperia пока не влияет на производственные процессы на предприятиях в ФРГ. Однако, учитывая изменчивость ситуации, в краткосрочной перспективе возможны определенные трудности в производственной сети Volkswagen Group.

Компания подчеркивает, что активно поддерживает контакт с поставщиками и исследует альтернативные варианты для минимизации рисков.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Volkswagen временно приостановит выпуск моделей Golf и Tiguan из-за нехватки полупроводниковых компонентов.