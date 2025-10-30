Изменился размер скидки на кроссовер XCite X-Cross 7

Остатки XCite X-Cross 7 распродают в России по менее выгодной цене. Автомобильная марка XCite, которая уже завершила выпуск своих кроссоверов и распродающая остатки машин, изменила размер «дополнительной выгоды» на модель X-Cross 7. Специальное предложение сократилось на 25 тысяч рублей и теперь составляет 250 тысяч для обеих версий кроссовера. При этом стоимость автомобиля осталась прежней.

Эта льгота может быть объединена со скидкой за сдачу старой машины или с выгодой по кредитованию через специальные программы бренда, сообщают «Автоновости дня».

Обе комплектации — Enjoy и Techno — оснащаются полуторалитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 147 лошадиных сил. Он работает в паре с вариатором и разгоняет автомобиль до 100 километров в час за 9,8 секунды. Предельная скорость автомобиля достигает 186 километров в час.

Базовая версия Enjoy имеет багажную дверь с электроприводом, систему доступа в салон и запуска мотора без ключа, а также возможность завести двигатель дистанционно. В салоне установлена медиасистема, совместимая с Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль и шесть подушек безопасности.

Комплектация Techno дополнена панорамной крышей с электрическим люком, камерой кругового обзора, подсветкой салона, дополнительным светильником для пассажиров сзади, электроприводом передних сидений и датчиками, автоматически включающими свет и стеклоочистители.

Все автомобили XCite X-Cross 7 имеют «зимний пакет», в который входят обогреваемые сиденья, рулевое колесо, зона стеклоомывателей, наружные зеркала и лобовое стекло.