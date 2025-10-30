Вместо нового поколения Mitsubishi Delica вышел рестайлинг

Mitsubishi провела рестайлинг минивэна Delica. В ходе обновления машина серии D:5 примерила систему полного привода Super All-Wheel Control (S-AWC), где подключением задних колёс заведует электронноуправляемая многодисковая муфта. Кроме того, электроника выборочно подтормаживает колёса, позволяя управлять вектором тяги.

Какой силовой установкой оснащается новинка, не уточнется. Логично предположить, что агрегатами поделился дореформенный вариант, где стоит 145-сильный турбодизель объёмом 2,3 литра, которому ассистирует классический восьмидиапазонный «автомат».

Что касается внешности, то она лишь слегка подретуширована. Внимательный взгляд заметит изменившиеся бамперы, другую решётку радиатора, плюс иное оформление задних фонарей. На колёсных арках появились накладки, которые могут быть сделаны из неокрашенного пластика.

В салоне прописались виртуальные приборы, псевдокарбоновый декор и отделка сидений новыми материалами. Японские дилеры начали приём предзаказов. Точные цены будут озвучены позже, а пока оглашён примерный диапазон — от 4,5 до 4,95 млн йен (2,4 млн — 2,6 млн рублей).

