Альтернативный импорт авто в РФ достиг рекордного уровня

В начале весны и осени прошлого года наблюдались пиковые поставки автомобилей в нашу страну физическими лицами. В первом случае доля альтернативного импорта составила 44%, а во втором - 25%.

© ТАСС

Об этом сообщил исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов на форуме CarXL. По его словам, число людей, ввозящих машины в Россию, ежемесячно растет, но общий объем импорта снижается. В начале осени доля физических лиц достигла 53%, что позволило им опередить предпринимателей.

Эксперт отметил, что на данный момент объем альтернативного импорта в абсолютных значениях не превысил уровень марта 2024 года, который считается самым показательным. Тогда в страну было ввезено около 40 тысяч новых легковых автомобилей.

Возможно, что рекорд прошлого года будет побит, но это станет ясно только после публикации статистики за октябрь.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в сентябре продажи подержанных электрокаров побили августовский рекорд.