Средняя стоимость полиса ОСАГО может увеличиться

Средняя стоимость полисов ОСАГО может увеличиться на 3% после расширения тарифного коридора, который запланировал Центробанк. Об этом сообщил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

О проекте расширения тарифного коридора по ОСАГО напомнили на прошедшем в Москве Форуме лидеров страхового рынка. Центробанк предлагает раздвинуть рамки тарифа на 15% как вниз, так и вверх. Также вводится дополнительный коэффициент для регионов, в которых не принимают мер по борьбе с автоюристами-мошенниками. Для них территориальный коэффициент на страховку будет увеличен вдвое. Страховщики поддерживают эту идею.

Как рассказал директор по развитию портфеля ОСАГО "Росгосстраха" Юрий Стрекалов, сейчас огромное количество клиентов "недотарифицированы" - в сегменте легковых автомобилей таковых 30%, а в сегменте мотоциклов - 60%. То есть владельцы таких транспортных средств платят меньше, чем должны. В результате за них доплачивают остальные, более аккуратные водители.

При расширении тарифного коридора у страховщиков появится возможность поставить более высокую ставку для аварийных клиентов и снизить ее для тех, кто в ДТП не попадает.

Картину на рынке показал Евгений Уфимцев. По его словам, каждый квартал стоимость полиса снижается, а выплаты страховщиков растут. Первое связано с тем, что, во-первых, страховщики борются за каждого безубыточного клиента, во-вторых, водители становятся аккуратнее. Да, на дорогах происходит меньше аварий. И владельцев минимального коэффициента бонус-малус (за безаварийную езду) становится больше.

С другой стороны, стоимость ремонта и запчастей растет. Поэтому увеличиваются и размеры выплат. Чтобы сбалансировать все это, необходимо расширить тарифный коридор и дать возможность страховым компаниям устанавливать более дешевый тариф тем, кто не приносит убытков, и более высокий "аварийщикам".

Да, в итоге средняя стоимость полисов вырастет на 2-3%. Но это не значит, что цена каждого полиса вырастет. Для аккуратных водителей, которые не попадают в аварии, не приносят страховщикам убытков, она может сократиться. А для тех, кто совершает ДТП, - повысится.

Что же касается регионов, где процветает страховое мошенничество, то им самим надо бороться с таким явлением. Иначе стоимость страховки будет очень высока. Сейчас в списке неблагополучных регионов остались только Ингушетия и Новосибирская область. Хотя полгода назад в нем было четыре региона. А год назад - 12.

Именно этим двум субъектам грозит серьезное повышение стоимости ОСАГО. Например, территориальный коэффициент в Новосибирской области - 1.56. После того как указание ЦБ вступит в силу, его потребуется умножить на два. А чтобы вернуться обратно, властям региона придется предпринять усилия по борьбе со страховым мошенничеством. И поработать придется всем: и полиции, и прокуратуре, и судам, и даже дорожникам. Вообще чем глаже дорога, тем меньше аварий, меньше проблем и у автомобилистов, и у страховщиков.

Как рассказала директор по коммуникациям проекта Народного фронта "За права заемщиков" Александра Пожарская, данные Центробанка о незаконных практиках вполне совпадают с их данными. Только в ОНФ несколько больше "опасных" регионов. В частности, один из видов мошенничества начал активно проявляться в отношении автомобилистов в новых регионах. Такой водитель через некоторое время узнает, что якобы его машина попала в аварию. Причем в другом регионе, по последним жалобам, в Дагестане. Его страховая уже выплатила деньги пострадавшему в ДТП. А ему остается только уплачивать повышенный коэффициент за страховку. В лучшем случае. А то и возмещать ущерб уже страховщику по регрессу. Хотя из своего региона он никуда не выезжал и машина всегда стояла под боком.

По мнению Александры Пожарской, развитие системы фотовидеофиксации, в том числе по выявлению незастрахованных автовладельцев, поможет убрать такие ситуации из практики.

Она также сообщила, что подобные случаи мошенничества активно фиксировались с автовладельцами Крыма, когда он вернулся в Россию и там начали работать страховщики. Сейчас там таких проблем не возникает. Зато они выявились в новых регионах.