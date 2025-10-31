Новый Kia Telluride 2027 года дебютирует 20 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе

© За рулем

Совершенно новый Telluride 2027 года готовится к мировому дебюту 20 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе, и Kia мастерски подогревает интерес к новинке.

Вместо стандартного камуфляжа внедорожник облачили в уникальную пленку, ставшую настоящим произведением искусства.

Этот визуальный ребус, вдохновленный творчеством Кита Харинга и мистера Дудла, состоит из сотен набросков ранних концепций модели, связывая воедино начало и конец творческого процесса.

Внимательные зрители также заметят координаты на карте (37.9375° с.ш., 107.8123° з.д.), напечатанные вдоль нижнего края дверей внедорожника, – тонкий намек на город в Колорадо, в честь которого назван Telluride.

Философия «Объединение противоположностей», лежащая в основе обновленного дизайна, проявляется даже в цвете камуфляжа.

Градиент от теплого оранжевого к холодному фиолетовому символизирует баланс между авантюрным духом и спокойствием исследований.

Ожидается, что дебют ознаменует новую главу для флагманской модели, представив миру усовершенствованные технологии и дерзкий облик, призванный укрепить его репутацию.

Kia Telluride 2027 года будет представлен 20 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Ожидаются новые двигатели и обновленные коробки передач, а также гибридная версия.