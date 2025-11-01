В РФ продают ГАЗ-3110 без пробега по цене ноутбука

"Российская газета" в ходе ежедневного изучения сайтов объявлений наткнулась на весьма интересный автомобиль - ГАЗ-3110 "Волга" 1999 года выпуска с небольшим пробегом. На одометре представительского седана всего 15 000 км.

© соцсети

Владелец утверждает, что машина находится в коллекционном состоянии. Судя по фото из объявления, заявленное является абсолютной правдой: кузов, окрашенный в зеленую эмаль, и тканевый салон выглядят так, будто "Волга" только вчера покинула стены автосалона.

Под капотом "капсулы времени" расположен карбюраторный силовой агрегат объемом 2,5 литра мощностью 90 лошадиных сил. Коробка передач - механическая, привод - задний.

Продавец просит за свой автомобиль совсем недорого - 385 тысяч рублей, что сопоставимо с ценой нового игрового ноутбука.

