Jaecoo представил супергибрид J7

Китайский производитель презентовал новую модификацию кроссовера с приставкой SHS-P в названии. Как говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru, новинка обзаведётся мощной гибридной силовой установкой

В движение автомобиль приводит силовая установка Super Hybrid System. Полные характеристики агрегатов пока не раскрываются, но уточняется, что крутящий момент достигает 735 Нм, а разгон с места до «сотни» занимает 6,1 секунды.

Одной из главных особенностей агрегатов является возможность работать в качестве генератора для питания внешних устройств мощностью от 3,3 квт через кабель-адаптер. Например, проектора или кемпингового освещения.

Для любителей путешествий и активного отдыха была представлена коллекция фирменных аксессуаров, включающая в себя алюминиевый багажник на крышу и лестницу на заднюю стойку кузова. Всё оснащение имеет модульную конструкцию и разработано специально для Jaecoo J7, что позволяет владельцам максимально упростить монтаж и демонтаж.