Проезд электромобилей по Крымскому мосту со стороны Кубани запретят с 3 ноября

Запрет на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края электромобилей и гибридных авто вводится с 3 ноября, соответствующий документ подписан губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба края.

Ограничения введут на участке федеральной трассы А-290 от Новороссийска до Керчи, начиная от развязки со станицей Тамань и заканчивая Крымским мостом (от км 134+660 до 145+400), говорится в сообщении.

В администрации Краснодарского края отметили, что ранее на Крымском мосту был введен запрет на проезд грузовых машин. Для них, а также для электромобилей и гибридных автомобилей, разработан альтернативный маршрут по суше, который проходит из Таганрога в Ростовской области через исторические регионы до Джанкоя в Республике Крым.