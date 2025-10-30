Tesla решила в десятый раз отозвать одну из своих машин

Число отзывов Cybertruck от Tesla стало двузначным. Об этом сообщило Bloomberg.

Это случилось меньше чем через два года после выпуска этого автомобиля. Очередной, десятый по счету, отзыв коснется 6197 автомобилей Cybertruck. Причиной принятого решения стала потенциальная проблема с установкой дополнительного светового оборудования. Оказалось, что оно может оторваться и повысить риск столкновения.

Отмечается, что данный отзыв произошел всего через неделю после кампании по повышению безопасности, связанной с чрезмерно яркими габаритными огнями у 63619 пикапов. Среди других проблем, повлекших за собой отзывы: отслоение стальных элементов отделки, неисправные инверторы и слишком мелкий шрифт аварийных ламп.

В начале октября Национальное управление безопасности дорожного движения США начало расследование в отношении 2,88 миллиона электромобилей Tesla, оснащенных системой полного автономного вождения. Поводом для такого решения стали многочисленные случаи аварий с участием указанных электрокаров. Чиновники на тот момент располагали шестью доказанными случаями, когда автомобиль Tesla на автопилоте подъехал к перекрестку и продолжил движение на красный свет, что привело к ДТП.