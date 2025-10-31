Почти все брошенные иностранцами автопредприятия снова начали работу

Мантуров: В России возобновили работу 11 автозаводов ушедших компаний

В России возобновили работу 11 из 13 бывших автозаводов, которые ранее покинули иностранные компании. Оставшиеся два предприятия запустят к 2026 году, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, после того как многие зарубежные производители покинули страну, практически все их площадки были восстановлены и снова начали работать. Выпускаемые на них автомобили постепенно заполняют освободившиеся ниши, которые ранее занимали западные бренды.

Мантуров отметил, что на бывшем заводе General Motors в Петербурге, который был заброшен в 2015 году, скоро начнется полный цикл производства. Переговоры с инвесторами о запуске новых проектов в Шушарах и Нижнем Новгороде – на завершающей стадии, сообщает .

В Калуге на территории бывшего завода Volkswagen теперь производят машины российского бренда Tenet, включая сварку и окраску. Компания «Соллерс» адаптировала оборудование для выпуска своих моделей. На бывшем заводе Nissan в Петербурге собирают Lada Iskra, а бывший завод Hyundai выпускает автомобили Solaris. Площадка «Автомобильные технологии» загружена производством Citroen и одной из моделей Haval.