ФТС разъяснила подходы к проверке уплаты утильсбора

ФТС прокомментировала информацию о доплатах утильсбора за машины из Казахстана. В СМИ большой резонанс получила тема о требовании ФТС о доплате утильсбора владельцами более чем 30 тысяч машин марок Hyundai, Kia и Skoda, ввезённых из этой страны в 2024 и 2025 годах. Сумма в каждом случае индивидуальна и составляет от 750 тысяч до 3,5 миллиона рублей. Редакция Quto обратилась с официальным запросом в пресс-службу Федеральной таможенной службы России за разъяснениями по вопросу и получила ответ, который мы публикуем без сокращения.

«В связи с участившимися публикациями в СМИ об усилении контроля со стороны таможенных органов за полнотой уплаты утилизационного сбора, ФТС России информирует, что подходы к организации проверочных мероприятий не изменялись. Таможенные органы на плановой основе осуществляют проверку полноты уплаты утилизационного сбора, в том числе в отношении транспортных средств, ввозимых в Российскую Федерацию с территории государств-членов ЕАЭС. Уплата утилизационного сбора предусмотрена Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», сбор подлежит уплате за каждое ввозимое или произведенное транспортное средство. Правила его уплаты, взимания и взыскания утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1291. Расчёт утилизационного сбора производится плательщиком самостоятельно. В последнее время количество выявленных нарушений в ходе проверок увеличилось. Так, наиболее распространённой причиной доначислений утилизационного сбора за транспортные средства, ввезённые из государств-членов ЕАЭС, является нарушение порядка применения формулы его расчёта». «С 1 апреля 2024 года в отдельных случаях утилизационный сбор подлежит исчислению по формуле: УС = УСед + Ктп + Кндс + Ка, где: УСед – стандартный утилизационный сбор, подлежащий уплате; Ктп, Кндс, Ка, – корректировочные коэффициенты, рассчитанные как разница между суммой таможенных пошлин, налогов, которые фактически уплачены по декларации на товары в странах ЕАЭС и суммой пошлин, налогов, которые были бы уплачены по декларации на товары в Российской Федерации. Формула применяется исключительно в отношении транспортных средств, декларирование которых производилось на территории государств-членов ЕАЭС с использованием декларации на товары. В том числе, если в целях присвоения статуса товара Союза на произведённые на территории государств-членов ЕАЭС транспортные средства была подана декларация на товары».

В ведомстве напомнили, что на официальном сайте организации можно в любой момент заблаговременно ознакомиться с информацией, которая позволяет всем интересующимся покупкой личного транспорта за границей, узнать о порядке расчёта и уплаты утилизационного сбора во всех случаях, встречающихся на практике.