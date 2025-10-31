BMW вручил новые электромобили женской команде «Реал Мадрид»

BMW вручила новые электромобили женской команде «Реал Мадрид»
BMW продолжает традицию поставок новых автомобилей в рамках партнёрства с футбольным клубом «Реал Мадрид». После того как мужские футбольная и баскетбольная команды получили свои машины ранее в этом месяце, настала очередь женской сборной клуба.
Если мужские команды сделали ставку на гибридные версии, то женская баскетбольная команда выбрала курс на полную электрификацию. Наибольшей популярностью пользовался крупный кроссовер BMW iX xDrive60 — за руль этой модели сели сразу семь спортсменок.
Немногим меньше голосов набрали iX2 xDrive30 и i5 M60 xDrive — по шесть автомобилей каждого типа. Далее следуют три i4 M60 и две компактные iX1. Главный тренер команды, Пау Кесада, остановил свой выбор на кроссовере iX2 в том же исполнении xDrive30.
Хотя во время церемонии передачи также присутствовал новый iX3, в списке выбранных моделей он пока не фигурировал — серийные поставки этого первого SUV поколения Neue Klasse начнутся лишь весной следующего года. Производство модели с заводским индексом NA5 стартует уже в ноябре на новом предприятии BMW в венгерском Дебрецене. Первые экземпляры, по всей видимости, поступят в дилерские центры для демонстрационных поездок.
Можно предположить, что в следующем году автопарк мадридской команды пополнится именно iX3. Кроме того, в списке может появиться и новый i3 седан, серийный выпуск которого запланирован на июль 2026 года. Не исключено и появление обновлённого i7 — вероятного кандидата для тренерского штаба, ведь рестайлинг флагманской 7 Series уже на подходе.