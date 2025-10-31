BMW вручил новые электромобили женской команде «Реал Мадрид»

BMW продолжает традицию поставок новых автомобилей в рамках партнёрства с футбольным клубом «Реал Мадрид». После того как мужские футбольная и баскетбольная команды получили свои машины ранее в этом месяце, настала очередь женской сборной клуба.

© соцсети

Если мужские команды сделали ставку на гибридные версии, то женская баскетбольная команда выбрала курс на полную электрификацию. Наибольшей популярностью пользовался крупный кроссовер BMW iX xDrive60 — за руль этой модели сели сразу семь спортсменок.

Немногим меньше голосов набрали iX2 xDrive30 и i5 M60 xDrive — по шесть автомобилей каждого типа. Далее следуют три i4 M60 и две компактные iX1. Главный тренер команды, Пау Кесада, остановил свой выбор на кроссовере iX2 в том же исполнении xDrive30.

Хотя во время церемонии передачи также присутствовал новый iX3, в списке выбранных моделей он пока не фигурировал — серийные поставки этого первого SUV поколения Neue Klasse начнутся лишь весной следующего года. Производство модели с заводским индексом NA5 стартует уже в ноябре на новом предприятии BMW в венгерском Дебрецене. Первые экземпляры, по всей видимости, поступят в дилерские центры для демонстрационных поездок.

Можно предположить, что в следующем году автопарк мадридской команды пополнится именно iX3. Кроме того, в списке может появиться и новый i3 седан, серийный выпуск которого запланирован на июль 2026 года. Не исключено и появление обновлённого i7 — вероятного кандидата для тренерского штаба, ведь рестайлинг флагманской 7 Series уже на подходе.