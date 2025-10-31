Эксперты назвали причины популярности автомобилей УАЗ среди японцев

В 2018 году поставками машины начала заниматься компания Autoriesen: после того, как популярными стали активный отдых и классические автомобили, продавцы начали формировать очередь из желающих купить российский внедорожник. И даже сейчас, когда поставки прекратились, «уазики», будучи подержанными, быстро находят новых владельцев.

Как отмечает издание «Южный автомобиль», причина популярности внедорожников УАЗ — в том, что это чистая экзотика, поэтому леворульный внедорожник стал символом индивидуальности на дорогах островного государства.

Местным покупателям, давно отвыкшим от технически устаревших машин, российские автомобили кажутся «живыми»: к ним приходится принюхиваться и прислушиваться, будто это… домашние питомцы.

Кстати, японские тюнеры оформляют переднюю часть развозных грузовичков местных марок на манер УАЗ СГР (то есть классической «Буханки») — это также подчёркивает популярной отечественной машины.

Кстати, в Китае продают УАЗ «Хантер» по цене трёх новых машин. Автомобиль оснащён 2,7-литровым бензиновым двигателем, механической коробкой передач и полным приводом.