В Москве и Петербурге автомобили с пробегом начали продаваться быстрее

Осенью 2025 года вторичный авторынок резко оживился в столицах: в Москве и Санкт-Петербурге автомобили теперь находят новых владельцев заметно быстрее, чем летом, об этом эксперты "Авто.ру Бизнес" рассказали "Российской газете".

Рынок автомобилей с пробегом в регионах России вышел на плато: после августовского роста активность стабилизировалась, а средние сроки продажи в дилерском сегменте практически не изменились. Так, авто до двух лет и в возрасте от шести до девяти лет уезжали новым владельцам в среднем за 33 дня, а самые "возрастные" - старше десяти лет - за 27 дней.

На этом фоне выделяются Москва и Санкт-Петербург. Именно здесь практически во всех ценовых и возрастных категориях продажа авто с пробегом заметно ускорилась. В Московском регионе этот сегмент теряет в сроках продажи сразу 6 дней - теперь автомобиль уходит в среднем за 25 дней. Наиболее устойчивыми оказались темпы продаж авто 3-5 лет - на их продажу уходит чуть больше месяца (37 дней), но и это лишь на 3 дня больше, чем раньше.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области главные изменения, напротив, произошли в группе автомобилей от трех до пяти лет, время продажи сократилось на 7 дней: теперь достаточно 29 суток для сделки. Молодые авто (до двух лет) стали находить новых владельцев на 5 дней быстрее - в среднем за месяц. Незначительное замедление замечено лишь в "старшем" сегменте - здесь покупательская активность чуть снизилась.