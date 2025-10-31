Автоэксперт обвинил таможню в незаконных требованиях к владельцам иномарок

Федеральная таможенная служба потребовала от владельцев около 30 тысяч автомобилей, ввезенных в Россию за последний год, доплатить утилизационный сбор. По расчетам ФТС, суммы доплат могут достигать 3,5 миллиона рублей. Однако автоэксперт Ян Хайцеэр считает такие действия неправомерными и предупреждает, что подобная инициатива способна вызвать серьезный общественный резонанс.

«Таможня ссылается на правило, где клиент сам обязан рассчитать утильсбор и предоставить правомерные сведения, законный расчет. В целом, для проверки у таможни есть пять дней. Здесь можно сказать, что, с одной стороны, товарищи таможенники поступили в целом не очень прилично, потому что никто внимательно не отнесся к чаяниям граждан, которые приходят на таможню РФ. Все-таки государство тоже в какой-то степени услугу предоставляет, даже взимая утильсбор, пошлины и прочее, все, что связано с компетенцией таможни. И граждане попали фактически на пени», – передает «Царьград» слова автоэксперта Яна Хайцеэра.

По его словам, ведомство имеет привычку пересматривать и проверять платежи за последние три года, что сейчас и происходит. Хайцеэр подчеркнул, что для стабилизации ситуации требуется постановление правительства, вводящее мораторий, иначе можно спровоцировать настоящий социальный всплеск. Он отметил, что большинство автомобилей Kia и Hyundai – это бюджетные модели, которые приобретают люди со средним и ниже среднего доходом. Доплата в размере миллиона рублей к машине стоимостью два миллиона для большинства владельцев практически невозможна.

С весны 2024 года в Россию ввезли более 30 тысяч машин марок Hyundai, Kia и Skoda, собранных в Казахстане в рамках ЕАЭС. При ввозе владельцы платили только «коммерческий» утильсбор – от 667 тысяч до 1,9 миллиона рублей, так как автомобили выпускались в особой экономической зоне. С октября ФТС начала требовать массовые доплаты – от 750 тысяч до 3,5 миллиона рублей, объясняя это наличием импортной декларации у автомобилей. В случае отказа от уплаты таможня грозит аннулированием ЭПТС.

Эксперт добавил, что угрозы о снятии автомобилей с регистрации неправомерны. Он пояснил, что такие меры могут принимать только суд и Государственная автомобильная инспекция. Хайцеэр подчеркнул, что ГИБДД обычно не поддерживает массовое снятие машин с учета, считая это несправедливым и создающим хаос, а таможня, по сути, является лишь исполнительным органом, но не законодательным.

