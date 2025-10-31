Во Владивостоке задержали мигранта с поддельным водительским удостоверением после дрифта на дороге.

Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«23-летний мигрант на Toyota Aqua устроил дрифт на городских улицах. Он сам снимал свои маневры на видео. При задержании выяснилось, что он ездил с поддельными правами. Он также отказался от медосвидительствования», — говорится в публикации.

На опубликованном в сети видео заметно, что иномарка едет, выполняя опасные маневры на проезжей части. По информации канала, правоохранители отправили Toyota на штрафстоянку. В отношении водителя-мигранта возбудили уголовное дело за создание угрозы безопасности движения. Кроме того, мужчина получил шесть административных штрафов.

