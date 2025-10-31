На АвтоВАЗе сообщили о влиянии утильсбора на Lada

На АвтоВАЗе объяснили, как утильсбор повлияет на продажи Lada. Скорректированные ставки утилизационного сбора практически не окажут влияния на объём продаж отечественных автомобилей, так как Волжский автозавод не делает машины с моторами мощнее 160 сил. Об этом заявил президент предприятия Максим Соколов.

«Я даже не слежу за этой датой (введения индексации утильсбора — прим. ред.), поскольку эта норма распространяется на автомобили мощностью свыше 160 л. с., то есть на те сегменты, в которых АвтоВАЗ пока ещё не присутствует. Поэтому разрыв между самым мощным нашим автомобилем, нашим двигателем — 122 лошадиных силы — и 160 настолько велик, что влияние будет практически нейтральным», — заявил топ-менеджер.

Кстати, ранее на АвтоВАЗе уже заявляли, что машины Lada новые ставки утильсбора не затронут. Ранее предложенные Минпромторгом изменения в методику расчёта утилизационного сбора не окажут влияния на продукцию отечественного предприятия. Об этом сообщил глава тольяттинского автогиганта Максим Соколов.

Тем не менее, ещё минувшей весной глава Волжского автогиганта оценил влияние повышения утильсбора. По словам президента российской компании, китайские автомобили продолжают экспансию на российский авторынок. Конкуренция не спала несмотря на ожидания тольяттинского автопроизводителя после прошлогодней корректировки старок. Более того, в некоторых сегментах она стала даже выше.