Рестайлинговый Haval H3 сняли на фото

Компания Haval готовит рестайлинговую версию кроссовера H3. Автомобиль с новым дизайном внешности сфотографировали в заводском цехе.

На снимках видно, что Haval H3 получил новую решетку радиатора с крупной надписью - названием бренда. Также у кроссовера появилась новая пятая дверь: без "рюкзачка" - имитации кожуха запаски, с дворником и увеличенной площадью остекления. Также незначительно изменили задний бампер.

О сроках выхода обновленного Haval H3 пока ничего не сообщается.

Актуальная версия кроссовера представлена на рынке РФ с моторами 1,5 литра мощностью 103 и 130 л.с. (передний и полный привод соответственно) и 7-ступенчатым "роботом".

В середине октября Haval H3 получил обновленные комплектации. Цены на кроссовер составляют от 2,6 - 3,25 млн рублей.