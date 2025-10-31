АвтоВАЗ рассказал о сборке нового мотора для Lada Niva

АвтоВАЗ в своем официальном канале "ВКонтакте" подробно рассказал и показал на видео процесс производства нового мотора ВАЗ-11184 объемом 1,8 литра и мощностью 90 л.с., предназначенного для внедорожников семейства Niva.

Данный 8-клапанный двигатель выделяется высоким крутящим моментом даже на холостых оборотах, напоминая поведение дизельного силового агрегата.

Его сборка теперь ведется на модернизированной линии, ранее использовавшейся только для 16-клапанных моторов. Она оснащена новыми автоматическими стендами, такими как станции запрессовки маслосъемных колпачков, засухаривания клапанов, нанесения герметика и приработки клапанов. Все этапы сборки контролируются системой, которая прерывает процесс при любой ошибке.

Для нового двигателя на заводе добавили пять автоматических станций и девять ручных постов. Компоненты доставляются с помощью ANT-тележек в автоматическом режиме. Каждый силовой агрегат проходит многоступенчатую проверку, включая горячие испытания и контроль герметичности систем смазки и охлаждения.

Благодаря модернизации линия теперь выпускает до 23 элементов в час, что на шесть больше, чем раньше.

