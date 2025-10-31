Tank 300 получил сертификационное одобрение для производства в РФ

Согласно документации, будет выпускаться одна модификация с бензиновым двигателем объемом 2 литра и мощностью 220 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Данная конфигурация полностью соответствует модели, недавно представленной на российском рынке.

Цена на Tank 300 составляет 4,2-4,95 млн рублей. В рамках коммерческих программ предусмотрены скидки. На автомобили прошлого года можно получить скидку до 450 тысяч рублей, а на модели 2025 – до 300 тысяч рублей при оформлении программы трейд-ин, сообщает «Автопоток».

