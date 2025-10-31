Nissan показал новый интерьер Teana

Компания Nissan готовится вывести на рынок четырехдверку с возрожденным именем Teana. Модель представляет собой существенно модернизированную версию нынешней Altima. Причем седан преобразился снаружи и внутри, а вот техника прежняя.

Имя Teana компания Nissan убрала в архив в 2018-м – носивший его прежде крупный седан тогда решили продавать под общим названием Altima, которое до этого использовалось только в Северной Америке. В августе текущего года стало известно о том, что марка решила вернуть Теану на рынок: тогда в базе Минпрома КНР появился сертификат четырехдверки с таким обозначением и в новом фирменном дизайне. Затем модель продемонстрировали на официальных картинках, одновременно было объявлено, что седан получил еще и «фамилию» Plus.

Первый публичный показ провели в Китае в середине октября. Но лишь сейчас рассекречен интерьер. Вдобавок Nissan Teana обзавелась собственной страницей на китайском потребительском сайте. Кстати, «приставка» Plus больше не упоминается. Видимо, компания все же будет продвигать модель просто как Teana. Причем совсем новой разработкой четырехдверка не является – это второй рестайлинг китайской Альтимы актуального поколения. Как и раньше, за выпуск машин для Поднебесной отвечает СП Dongfeng Nissan.

От нынешней Altima для КНР седан Nissan Teana отличается оформлением передней части и кормы. Модели достались новые фары, объединенные между собой LED-полоской. Еще заменили радиаторную решетку и бамперы. Задние фонари сделали в виде единой плашки, в середине которой красуется светящаяся надпись Nissan. Кроме того, палитру цветов кузова пополнил новый фиолетовый оттенок.

Длина Nissan Teana равна 4920 мм, что на 14 мм больше, чем у китайской Nissan Altima. Остальные габариты прежние: ширина – 1850 мм, высота – 1447 мм, колесная база – 2825 мм.

Интерьер полностью новый. Внутри Teana – другие передняя панель, руль, центральный тоннель, селектор коробки и даже карты дверей. Четырехдверке еще достались полноценная виртуальная приборка (10,25 дюйма) и новая мультимедийная система с планшетом диагональю 15,6 дюйма (у китайской Altima – экран на 12,3 дюйма). Мультимедиа работает на операционке HarmonySpace 5.0 от Huawei. Причем новый седан Nissan стал первым чисто бензиновым автомобилем в Китае, использующим эту ОС: прежде HarmonySpace 5.0 имели только электрифицированные модели.

Массивного отдельного блока управления «климатом» больше нет – все настройки вшиты в тачскрин. При этом под центральными дефлекторами обдува все же имеется ряд физических дублирующих клавиш. В списке оборудования Nissan Teana также заявлены панорамный люк, подогрев, вентиляция и массажер кресел и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Наконец, есть аудиосистема той же фирмы Huawei с 17 динамиками, один из которых «выезжает» из передней панели, а два встроены в подголовник водительского кресла.

В Китае Nissan Teana предложат с тем же мотором, что и Nissan Altima. Это бензиновая турбочетверка 2.0 VC-Turbo с переменной степенью сжатия, которая выдает 243 л.с. и сочетается с вариатором. Altima еще бывает с атмосферником 2.0 мощностью 156 л.с., но пока неизвестно, достался ли базовый мотор Теане.

На «поднебесный» рынок Nissan Teana выйдет до конца года, цены пока не озвучены. Прежняя Nissan Altima там сегодня стоит от 179 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,03 млн рублей по актуальному курсу.

Между тем в этом году Nissan запустит в Китае продажи еще одного нового седана – подзаряжаемого гибрида N6.