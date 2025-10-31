Ford отзовет почти 80 тысяч автомобилей

Компания Ford Motor отзовет в США 79 тысяч 781 автомобиль. Об этом сообщило Reuters.

© Lenta.ru

Речь идет об автомобилях, у которых есть риск отсоединения внутренних панелей в районе передних дверей и выхода из строя задних фонарей. Отозваны будут 14 тысяч 843 пикапа F-150 Lightning BEV и 64 тысяч 938 автомобилей Ford Flex.

Кроме того, Ford отзовет почти 35 тысяч автоматических коробок передач 10R80, которые использовались в качестве запасных частей для ремонта некоторых автомобилей Ford и Lincoln. В четверг автопроизводитель отозвал больше 227 тысяч автомобилей из-за проблем с лобовыми стеклами и сидениями, а в среду — 175 тысяч автомобилей из-за дефлекторов люка, которые могли отсоединиться у внедорожников Expedition и Navigator. Таким образом, как подсчитало Reuters, общее число отзывов на этой неделе приблизилось к полумиллиону.

В сентябре сообщалось, что Ford сократит до тысячи рабочих мест на производстве электрокаров в немецком городе Кельн. Причиной сокращений называют слабый спрос на этот вид транспорта в Европе.