Более половины россиян ошибаются в сроках оформления ОСАГО

Россияне хорошо знают лимиты обязательного автострахования: 75% верно назвали максимальную выплату по ОСАГО за ущерб имуществу - 400 тысяч рублей, показал опрос финансового маркетплейса "Сравни", с которым ознакомилась "РГ". Только 11% ошибочно указали 250 тысяч рублей, а 14% - 650 тысяч рублей.

Почти 80% правильно отметили, что в полис ОСАГО без ограничений можно вписать любое количество водителей. При этом 11% респондентов посчитали верным лимит 5 человек, а 10% - 3 человека.

Однако о сроках оформления ОСАГО после приобретения автомобиля у многих представление ошибочное: 53% респондентов полагают, что на оформление полиса дается 10 дней. Лишь 35% дали верный ответ: полис необходимо оформить немедленно, до начала эксплуатации транспортного средства. Еще 12% респондентов посчитали верным срок 30 дней.

За 9 месяцев 2025 года, по данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), было заключено 37,6 млн договоров ОСАГО, средняя стоимость полиса составила 7274 рубля - это на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Средняя выплата по годовым полисам ОСАГО увеличилась на 15% в январе-сентябре этого года до 114 079 рублей.

В тройку регионов с самым дешевым полисом ОСАГО вошли Псковская область (в среднем 5025 рублей), Забайкальский край (5039 рублей) и Орловская область (5076 рублей). Самые высокие средние цены зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Это связано с тем, что в этих регионах наиболее часто встречаются дорогостоящие автомобили и высокий трафик на дорогах, пояснил глава РСА Евгений Уфимцев.

"В Москве и Санкт-Петербурге сконцентрировано много владельцев автомобилей премиум-класса и новых моделей, стоимость которых часто превышает средний показатель по России. Соответственно, чем дороже транспортное средство, тем выше сумма страхового возмещения в случае ДТП или угона, а страховые компании это учитывают при расчете премии", - сказал он.

Наиболее высокая частота страховых случаев по ОСАГО за 9 месяцев 2025 года отмечена в Республике Ингушетия (11,3%), Республике Дагестан (7%) и Приморском крае (6,6%).