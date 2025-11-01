Расширение трассы М-9 «Балтия» в Подмосковье завершат до конца года

До конца 2025 года в Подмосковье завершат расширение участка федеральной трассы М-9 «Балтия» от Волоколамска до границы с Тверской областью и запустят рабочее четырехполосное движение на 40-километровом отрезке. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

© Газета.Ru

Уточняется, что магистраль М-9 «Балтия» соединяет Подмосковье с северо-западными регионами, включая Тверскую и Смоленскую области. На участке со 118 по 158 км уже временно открывали движение по всем четырем полосам к празднованию Дня Победы, чтобы обеспечить удобный проезд к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. В настоящее время часть полос используется как временная схема, чтобы не перекрывать транспортный поток.

Через 40-километровый участок трассы ежедневно проходит около 17 тыс. автомобилей. Ранее двухполосная дорога не справлялась с нагрузкой.

Отмечается, что после расширения на отрезке со 139 по 158 км среднее время в пути от Шаховской до Волоколамска сократилось с 40 до 25 минут.

«Для нас эти 40 километров дороги очень важны. Реконструкция предполагает качество, безопасность, четыре полосы, разделенные потоки, удобство. Люди экономят время, а это способствует развитию новых предприятий», — отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Рабочее движение по четырем полосам уже запущено на участках со 139 по 148 км и со 148 по 158 км. Сейчас рабочие завершают установку светофоров, шумозащитных экранов, освещение пешеходных переходов, монтаж дорожных знаков и остановочных пунктов.

На отрезке со 118 по 139 км от Волоколамска до Зденежья ведется устройство новых полос движения, укладка слоев дорожного покрытия и монтаж системы водоотвода. На объекте задействовано более 600 рабочих и свыше 250 единиц спецтехники.

Сообщается, что в рамках капитального ремонта предусмотрено строительство восьми разворотных петель для левых поворотов без пересечения встречного движения. Полное завершение всех работ, включая устройство очистных сооружений, зон отдыха, шумозащитных экранов и освещения, запланировано на 2026 год.