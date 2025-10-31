Какие автомобили будут выпускаться на бывшем заводе GM в Санкт-Петербурге

На бывшем заводе General Motors (GM) в Санкт-Петербурге будут выпускать китайские автомобили. Таким предположением поделился с ТАСС автоэксперт Максим Кадаков.

© Global Look Press

«Ну, во-первых, только китайский (бренд может производиться - прим. ТАСС), никакой другой. Это может быть любой новый, придуманный, известный бренд. Когда мы говорим о подобном производстве полного цикла, это вообще не значит, что автомобиль собирается с нуля», — сказал Кадаков.

По его словам, скорее всего, на предприятии будет освоена крупноузловая сварка из 20-30 крупных комплектующих автомобиля, окраска и сборка.

В 2024 году глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что выпуск автомобилей на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге планируется начать в 2026 году. По его словам, у нового владельца — «Арт-Финанс» (материнская компания АГР) уже есть потенциальный партнер.

В 2020 году Hyundai выкупил завод General Motors, который не работал с 2015 года. Там планировалось выпускать модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Однако из-за проблем с поставками комплектующих производство было приостановлено в 2022 году. В результате активы Hyundai выкупила «Арт-Финанс».

Ранее сообщалось, что сборку российских автомобилей планируется начать в Уганде.