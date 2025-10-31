Li Auto отзывает 11 тысяч минивэнов Mega

Компания Li Auto объявила о масштабной сервисной кампании для 11 411 своих электрических минивэнов Mega 2024 года выпуска.

© Российская Газета

Акция, запланированная Государственным управлением по регулированию рынка Китая (SAMR), стартует 7 ноября 2025 года. Под ее действие попадают машины, выпущенные в период с 18 февраля по 27 декабря прошлого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В уведомлении об отзыве указано, что охлаждающая жидкость в этих автомобилях может иметь недостаточные защитные свойства. При неблагоприятных условиях это может привести к коррозии алюминиевых охлаждающих пластин силовой батареи и контроллера переднего двигателя, что может вызывать перегрев аккумулятора и, как следствие, стать причиной пожара.

Li Auto обещает бесплатно заменить все неисправные элементы минивэна. Владельцам рекомендуется записаться на акцию как можно скорее.

Непосредственной причиной отзыва стал инцидент с возгоранием одного из Li Mega 23 октября, о котором ранее рассказывала "Российская газета". Машина полностью сгорела, а водитель и пассажир успели вовремя покинуть салон.