Причину запрета въезда электромобилей на Крымский мост объяснили эксперты

В администрации Краснодарского края объяснили "РГ" решение о запрете проезда по Крымскому мосту гибридных и электроавтомобилей. Соответствующее постановление губернатор региона подписал, пояснили в администрации, по рекомендации антитеррористической комиссии Кубани.

© Российская Газета

Ранее сообщалось, что ограничение введено с 00 часов 00 минут 3 ноября со стороны Таманского полуострова на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск - Керчь от километра 134+660 до километра 145+400 в направлении перехода через Керченский пролив.

До этого запрет на проезд по мосту был введен для грузовиков. Электромобили, гибриды и грузовики теперь могут добраться до Крыма через Запорожскую и Херсонскую области.

По мнению опрошенных "РГ" экспертов, запрет может быть связан с тем, что при досмотре даже с использованием современных технических средств зарядные устройства таких автомобилей невозможно со 100-процентной гарантией идентифицировать, как батареи.

"Почему в аэропортах при досмотре просят включить компьютер? Чтобы убедиться, что человек провозит именно это устройство, а не что-то другое. В работающих автомобилях невозможно на глаз определить размер батареи, закрепленной под днищем. Часть пространства злоумышленники могут заполнить взрывоопасным веществом. Чтобы избежать возможных рисков, власти Кубани решили запретить проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту. Скорее всего, это превентивная мера. А возможно, силовики получили какую-то информацию", - рассказал сотрудник силового ведомства.

Как пояснил военный эксперт, опрошенный корреспондентом "РГ", аккумулятор электромобиля используется как часть силовой структуры кузова. Модули упакованы в прочнейший корпус с толстенными алюминиевыми стенками и мощными поперечинами, а снизу "затянуты" сплошным листом нержавейки толщиной около 0,5 сантиметра.

"Грубо говоря, делается выпил литиевой батареи, и вместо разделения катода и анода вставляется, допустим, капсюль-взрыватель, окруженный взрывчатым веществом. Взрывчатку в тяговых батареях машин сложно обнаружить. Еще сложнее до нее добраться по причине конструктивных особенностей. Индивидуальный осмотр автомобиля занимает много времени", - сообщил эксперт.

Как писала "РГ", в августе текущего года сотрудники ФСБ задержали автомобиль, который украинские спецслужбы планировали подорвать на Крымском мосту. Взрывчатка была спрятана в гибриде Chevrolet Volt, его перевозили в кузове белой ГАЗели. Внутри легковушки было 130 килограммов финского взрывчатого вещества, которое туда положили на Украине и затем провезли через множество таможенных досмотров в европейских городах. Взрывчатка лежала в батарейном отсеке.

В 2022 году трагедии на Крымском мосту избежать не удалось. Теракт был совершен 8 октября, взрывное устройство доставлено на грузовике, водитель которого не знал о содержимом перевозимого груза. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.

Как считает следствие, группа действовала под руководством заместителя председателя СБУ Василия Малюка (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Взрывное устройство было изготовлено на Украине и замаскировано под груз полиэтиленовой пленки.

Сейчас в суде рассматривается уголовное дело по факту этого теракта. В качестве наказания для восьмерых обвиняемых прокурор запросил пожизненные сроки.