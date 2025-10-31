Буквы на светофорах просят заменить цифрами

Убрать непонятные аббревиатуры с сигнала светофора и поставить везде таймеры обратного отсчета предложил депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев 31 октября. Соответствующее обращение он направил начальнику ГАИ Михаилу Черникову.

Буквы на красном сигнале светофора начали появляться с 2019 года, когда в крупных городах России началось активное внедрение элементов «умной» транспортной системы. Однако, кроме специалистов, никто не разбирается, что означают аббревиатуры, считает петербургский депутат. Да и даже если разъяснить, практической пользы от этого водителям не будет.

Алексей Цивилев напомнил, что водители на светофорах видят такие надписи: АУ, РУ и ОУ. Буква «У» — означает «управление», а первая буква — тип этого управления: автоматическое, ручное или операторское, то есть удаленное регулирование светофора диспетчером.

Депутат считает, что это лишняя и непрактичная информация для автомобилистов. Тем более что эти обозначения даже нормативно не закреплены, и в ГОСТах их нет. А вот таймеры обратного отсчета показали свою эффективность.