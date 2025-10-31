Идет подготовка к старту продаж нового Geely Emgrand

Концерн Geely объявил о старте предзаказов на совершенно новый Emgrand пятого поколения. Прием заявок начнется 5 ноября. Цена на машину варьируется от 68 900 до 86 900 юаней (от 778 500 до 981 700 рублей).

Седан построен на глобальной модульной архитектуре BMA Evo и предлагается с увеличенной колесной базой и обновленными силовыми агрегатами. Габариты автомобиля впечатляют: длина составляет 4815 мм, ширина - 1885 мм, высота - 1480 мм, что делает его значительно крупнее своего предшественника.

Дизайн Emgrand стал более выразительным и стильным. Его решетка радиатора приобрела многоугольную форму, а фары теперь обеспечивают дальность освещения до 170 метров. Передний бампер украшают два L-образных элемента и имитация воздухозаборников. Задние фонари узкие, соединены пластиковой панелью с логотипом "Geely". На выбор покупателям будут доступны шесть вариантов окраски кузова и 17- или 18-дюймовые легкосплавные диски.

Приборная панель полностью цифровая, с диагональю 10,2 дюйма. Рядом установлен 14,6-дюймовый плавающий экран. Центральная консоль оснащена беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт, при этом сохранены некоторые физические кнопки.

Под капотом Emgrand - турбомотор объемом 1.5 литра мощностью 178 л.с., который агрегатируется 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя мокрыми сцеплениями. По желанию можно выбрать атмосферный двигатель того же объема на 118 л.с., который работает в паре с вариатором.

Emgrand будет конкурировать с Changan Eado и Chery Arrizo 8. В Китае Emgrand претендует на лидерство в сегменте компактных седанов.

