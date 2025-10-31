Ямальских автомобилистов призвали отказаться от поездок по основным загородным магистралям в связи с ухудшением погодных условий. Так, в округе ожидаются дождь и понижение температуры, что создает повышенную опасность на дорогах.

Особую осторожность рекомендуют проявлять на подъезде к Ноябрьску, автодороге Ноябрьск — Вынгапуровский и на участке с 246 по 336 километр трассы «Граница ЯНАО — Губкинский». В департаменте транспорта региона настоятельно рекомендовали жителям воздержаться от поездок на личном транспорте до стабилизации погодной обстановки.

Прежде «Ямал 1» сообщал, что на подъездах к ямальской переправе скопились пробки из автомобилей..