Сколько машина теряет в стоимости за три года

Эксперт Баканов: за три года авто теряет до 40% от изначальной цены

По информации автоэксперта Петра Баканова, за три года эксплуатации автомобили теряют в цене от 20% до 40% в зависимости от пробега.

Если трехлетняя машина имеет пробег 90 тысяч километров, не повреждена и недавно вышла из гарантии, ее стоимость может снизиться на 30-40%.

В то же время автомобиль с пробегом всего в 30 тысяч километров утратит примерно 20% от своей первоначальной цены.

