В России можно купить Nissan X-Trail от 2,2 млн рублей

Некогда один из самых популярных кроссоверов на российском рынке — Nissan X-Trail — снова появился в продаже, но теперь поставляется в страну по параллельному импорту. Речь идет о модели четвертого поколения, которая официально так и не вышла в России. Минимальная цена на нее, согласно объявлениям на онлайн-площадках, начинается от 2 220 000 рублей.

© Nissan

Сегодня новые X-Trail ввозятся в основном из Китая и Японии. За 2,22 млн рублей во Владивостоке предлагают заказать полноприводную версию китайской сборки с так называемым «мягким» гибридом. В её основе — 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 163 л. с., вариатор и 12-вольтовый стартер-генератор.

Для сравнения, Omoda C7 стоит минимум 3 109 900 рублей, Geely Atlas (после удаления базовой комплектации Luxury) — от 3 717 190 рублей, а Jetour X90 Plus предлагается дилерами от 3 479 900 рублей.

Существует и другая версия X-Trail — с «последовательным» гибридом e-Power, поставляемая из Японии. Стоимость такого автомобиля начинается от 2 750 000 рублей (предложения из Хабаровска). Этот вариант имеет праворульную компоновку и полный привод. Движение обеспечивают два электромотора — 204-сильный передний и 128-сильный задний, их суммарная мощность составляет 213 л. с. Турбированный бензиновый мотор мощностью 144 л. с. работает исключительно как генератор для подзарядки батареи.

Во Владивостоке аналогичный леворульный X-Trail e-Power AWD предлагают привезти от 2 850 000 рублей, а в Краснодаре и Сыктывкаре цена достигает 3,2–3,3 млн рублей.Автомобили в наличии стоят дороже: