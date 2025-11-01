Пока мир ждет рестайлинговую версию 7 Series следующего года, в Мюнхене жизнь идет своим чередом. Флагманский седан BMW получил новое особое исполнение, созданное эксклюзивно для рынка Ближнего Востока. Спецверсия под названием Suhail Edition построена на базе 760i — единственной модификации актуального поколения G70, оснащенной двигателем V8. (Впрочем, вскоре баланс вернёт ALPINA, готовящая собственную восьмицилиндровую интерпретацию «семёрки».)

© rubmw.ru

Как и сам 7 Series, являющийся «путеводной звездой» модельного ряда BMW, новая версия вдохновлена небесной символикой. Название Suhail заимствовано у яркой звезды из созвездия Argo Navis — в арабской культуре она является символом мудрости и света. Эта астрономическая тематика нашла отражение и в дизайне автомобиля, где используется эффектная двухцветная отделка кузова и интерьера.

Экстерьер седана выполнен в изысканном исполнении BMW Individual, который сочетает оттенки Oxid Grey Metallic и Night Blue Metallic. Фирменное созвездие Suhail можно увидеть на задних стойках, подголовниках, передней панели и даже на декоративных подушках для пассажиров. Салон оформлен в коже Taupe Grey и Night Blue, а отделка из дуба и серо-металлические акценты подчеркивают премиальный статус модели.

Как и положено флагману, Suhail Edition щедро оснащена всем, что способно порадовать взысканного клиента. Среди особенностей — подсвеченная решетка радиатора, фары с кристаллическим эффектом дневных огней и панорамная крыша Sky Lounge, где светодиодные нити имитируют звёздное небо. Пассажиры второго ряда могут наслаждаться полноценной мультимедийной системой с 31,3” экраном, выдвигающимся из потолка.

Комплектация включает Executive Lounge Package с раскладывающимися креслами и выдвижными подставками для ног — идеальное место для отдыха во время дальних поездок. В салоне царит атмосфера абсолютного уюта и тишины, где каждая деталь напоминает, что перед вами — автомобиль не просто люксовый, а по-настоящему исключительный. Разве что легендарного V12 уже не вернуть — эту эпоху BMW оставила Rolls-Royce.

Любопытно, что Suhail Edition может стать одной из последних «семёрок», носящих литеру i в названии. После обновления в 2026 году компания намерена отказаться от этой буквы для всех бензиновых модификаций — теперь «i» останется только у электромобилей. Эта политика уже реализована на новых поколениях X3 (G45), 1 Series (F70) и 2 Series Gran Coupe (F74).

Таким образом, BMW 7 Series Suhail Edition — не просто лимитированная версия, а настоящий прощальный аккорд эры классических «семёрок» с ДВС, отданный под созвездие восточного вдохновения.