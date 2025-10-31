Нехватка чипов из-за конфликта Европы с Китаем добралась до BMW, Mercedes-Benz и Ford

Дефицит полупроводников, спровоцированный конфликтом с Китаем из-за поставщика чипов Nexperia, затронет производство автомобилей BMW.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Компания ZF Friedrichshafen AG сократила смены на своём главном заводе по производству электроприводов в Швайнфурте из-за сокращения поставок важных компонентов, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными, поскольку информация не является общедоступной. ZF поставляет продукцию большинству крупных автопроизводителей, включая Mercedes-Benz, Stellantis и Ford», — отмечается в публикации.

Это произошло после того, как Пекин заблокировал экспорт полупроводников Nexperia с его китайских заводов в ответ на действия правительства Нидерландов, которое захватило контроль над компанией, уточняет агентство.

Завод ZF в Швайнфурте является одним из крупнейших в мире, там работает 8 тыс. сотрудников.