Названы финалисты премии "Европейский автомобиль года"

Жюри европейского конкурса "Автомобиль года" объявило шорт-лист претендентов на главный титул 2026 года. В него вошли семь новых моделей, которые уже представлены на рынке ЕС или скоро появятся в продаже. Церемония награждения состоится 9 января в рамках автосалона в Брюсселе.

Финалистами конкурса стали Citroen C5 Aircross, Fiat Grande Panda, Mercedes-Benz CLA, Škoda Elroq, Dacia Bigster, Kia EV4 и Renault 4. Эти автомобили были отобраны из 36 кандидатов, среди которых были представлены машины не только европейских, но и азиатских и американских брендов.

Жюри конкурса состоит из 60 журналистов из 23 стран ЕС. После финальных тестов, которые пройдут в Барселоне, каждый из них распределит 25 баллов между выбранными моделями.

Некоторые из участников уже знакомы публике. В прошлом году в шорт-лист также вошли машины марок Citroen, Renault, Dacia и Kia. Тогда жюри назвало победителями сразу две модели: Renault 5 и ее "горячую" версию Alpine A290.

