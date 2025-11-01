Москвича оштрафовали из-за хомяка в автомобиле

В Москве владелец автомобиля был привлечен к административной ответственности из-за хомяка. Мужчина оставил питомца в салоне машины, и должен был заплатить 4500 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы.

© Passion.ru

По информации ведомства, с начала текущего года сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) обнаружили 13 животных в неправильно припаркованных транспортных средствах. Среди них были семь собак, пять кошек и один хомяк. Все владельцы этих автомобилей были оштрафованы.

«Хозяева этих питомцев заплатили штраф за нарушение ПДД — 4,5 тыс. рублей», — говорится в публикации.

В Департаменте транспорта напомнили автомобилистам о серьезной опасности, которой они подвергают питомцев, оставляя их в салоне. Специалисты подчеркнули, что в осенне-зимний период животное может получить переохлаждение. Кроме того, любимец может испытывать недостаток кислорода и сильный стресс.

Ранее юрист Сергей Жорин в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, что грозит стилисту Владу Лисовцу за танцы на камеру во время вождения.