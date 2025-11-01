Рассекречен новый «оспортивленный» кроссовер Hyundai Venue N Line

Такой паркетник корейской марки появится в продаже на рынке Индии на следующей неделе, 4 ноября 2025 года. Цены станут известны позже, однако дилеры уже принимают заявки.

Hyundai Venue появился в 2019 году, а полноценный рестайлинг этот компактный кроссовер пережил в 2022-м. Основным рынком для этой модели является Индия, причём здесь паркетник корейской марки стабильно входит в ТОП-15 самых востребованных автомобилей. Так, за первые три квартала 2025 года Hyundai Venue разошёлся на индийском рынке тиражом 81 650 экземпляров (на 6% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года).

Индийское подразделение рассекретило Hyundai Venue второй генерации на прошлой неделе, а теперь этот же офис показал новый «оспортивленный» вариант паркетника с прибавкой N Line к названию. Такая версия получила ряд внешних отличий от «обычного» маленького SUV.

Так, у Venue N Line другая, более узкая радиаторная решётка с рисунком из иных полых горизонтальных штрихов и шильдиком с названием версии сбоку. Под узкой светящейся линией, которая соединяет фары через всю ширину передней части, тоже есть дополнительные горизонтальные штрихи. Ещё у такого паркетника иначе оформлена нижняя часть заднего бампера с интегрированным в него воздухозаборником.

В профиль можно разглядеть контрастные ярко-красные вставки, а также оригинальные 17-дюймовые двухцветные колёсные диски с эмблемой подразделения N на ступицах. За пятиспицевыми «катками» «оспортивленного» кроссовера видны красные тормозные суппорты.

Корма Hyundai Venue N Line отличается от «просто» Venue второй генерации за счёт разделённого надвое более агрессивного спойлера в верхней части багажной двери и дополнительных «пикселей» в «монофонаре». По-другому оформлена нижняя часть заднего бампера с тонкими полосками светоотражателей и сдвоенными патрубками выхлопной системы.

Отличия есть и в интерьере. Салон имеет отделку в чёрном цвете с контрастными ярко-красными вставками и прострочкой, в том числе на трёхспицевом рулевом колесе с физическими кнопками и на рычаге коробки передач (на них ещё есть фирменные знаки подразделения N). Помимо этого, паркетнику достались алюминиевые накладки на педали и подсветка Sunrise Red.

Как и у стандартной версии, Venue N Line положено горизонтальное изогнутое табло, которое объединяет в себе виртуальный щиток приборов и тачскрин информационно-развлекательной системы, диагональ каждого дисплея равна 12,3 дюйма. Кроссовер получил также акустическую систему Bose с восемью динамиками и комплект систем безопасности ADAS второго уровня.

Техника у «оспортивленного» кроссовера стандартная, но вариант только один: под капотом располагается 1,0-литровая бензиновая турботройка Kappa, отдача которой составляет 120 л.с. В пару ей предлагается либо шестискоростная механика, либо семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Отметим, «обычному» Venue второго поколения положены ещё бензиновый атмосферник 1.2 MPI (83 л.с.) и турбодизель 1.5 CRDi (116 л.с.).

Старт продаж как стандартных версий Hyundai Venue, так и варианта N Line намечен в Индии на 4 ноября 2025 года, тогда же станут известны цены.