Российские таксисты назвали каторжными новые условия

Закон допускает к работе в такси только машины с определенной степенью локализации производства. Министерство промышленности и торговли в октябре 2025 года опубликовало первый список из 22 одобренных автомобильных марок, но принципы отбора остаются непрозрачными. Эксперты предполагают, что в основе решения могут быть как коммерческие, так и политические факторы.

Ситуация усугубляется тем, что большинство таксистов – это самозанятые или индивидуальные предприниматели с небольшими доходами. Цена новых автомобилей, отвечающих требованиям закона, часто превышает их финансовые возможности. При этом значительная часть автомобилей (около 90%) приобретается в лизинг, и любое промедление из-за ремонта приводит к убыткам. Водители заявляют, что отечественные модели из списка не справляются с интенсивной эксплуатацией: годовой пробег такси превышает 100 тысяч километров, что создает чрезмерную нагрузку на конструкцию многих моделей.

Автомобилисты выражают недовольство из-за неудобных кресел, слабой звукоизоляции и неэргономичного расположения педалей. Длительные смены по 12 часов в таких обстоятельствах приводят к истощению организма. Значительное число водителей выразили намерение уйти из отрасли, нежели пересаживаться на машины местного производства. Особенно остро ощущается проблема для тех, кто занят транспортировкой несовершеннолетних или престарелых граждан, где удобство и безопасность первостепенны.

Дополнительной сложностью выступает бюрократический аспект. При смене водителя или автомобиля диспетчерские обязаны удалять информацию об авто из реестра и регистрировать его заново. Однако после весны 2026 года данный процесс может стать невыполнимым, если транспортное средство не числится в актуальном перечне Минпромторга. Это способно спровоцировать массовый уход автопарков с официального рынка и рост теневого сектора такси.

Представители отрасли акцентируют внимание на том, что принятый закон ограничивает свободу выбора водителей, вынуждая их выбирать между работой в ущерб себе и в тяжелых условиях, либо уходом в нелегальный сектор. Они подчеркивают, что не против поддержки российского автопрома, но считают, что принудительное внедрение недоработанных решений дестабилизирует рынок и негативно повлияет на пассажиров.

Для разрешения сложившейся ситуации профсоюзы, делегаты таксомоторных компаний и общественных организаций организовали ряд совещаний и дискуссий. На основе проведенных обсуждений будет подготовлен документ с предложениями по корректировке закона и совершенствованию процедур его реализации. Пока водители продолжают выражать свое несогласие, используя наклейки на автомобилях, надеясь быть услышанными до того, как обстановка выйдет из-под контроля.

