Названы самые популярные в России пикапы

Рынок подержанных пикапов в России в сентябре 2025 года вырос на 6% в сравнении с тем же месяцев 2024-го, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В марочном рейтинге здесь лидирует японская Toyota, пикапы которой на вторичном рынке разошлись тиражом в 779 единиц, что составляет 25% от общего объема. Почти 19% всех купленных б/у пикапов принадлежит японскому бренду Mitsubishi (582 шт.). На третьем месте этого рейтинга расположился отечественный УАЗ (353 шт.)», — отмечается в сообщении.

Самым популярным в России подержанным пикапом стал Toyota Hilux, который до остановки продаж в России японской корпорацией был представлен на нашем рынке официально. на втором месте — Mitsubishi L200, у которого также были официальные продажи. На третьем — отечественный УАЗ «Пикап», построенный на платформе внедорожника «Патриот».

В январе-сентябре 2025 года рынок пикапов с пробегом в России вырос на 2% в сравнении саналогичным периодом прошлого года. За 9 месяцев этого года россияне приобрели 25,2 тыс. таких машин.