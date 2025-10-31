Bild: в автопроме ФРГ могут сократить около 200 тыс. рабочих мест

В автомобильной промышленности Германии порядка 200 тыс. рабочих мест может быть сокращено на фоне слабых квартальных показателей таких автопроизводителей, как Mercedes-Benz и Volkswagen. Об этом пишет газета Bild.

ФРГ, как считают эксперты, находится на пороге новой волны потери рабочих мест. Основная причина убытков германского автопроизводителя Mercedes-Benz, по мнению эксперта в сфере автопрома Фердинанда Дуденхоффера, заключается в большом количестве выходных пособий сотрудникам. Аналогичная ситуация сложилась и у автогиганта Volkswagen: несмотря на миллиардные убытки в третьем квартале, базовые подразделения и дочерняя марка Škoda демонстрируют стабильность. Тем не менее нынешняя экономическая ситуация делает производство в Германии убыточным.

Такие конкуренты как Китай, а также страны Евросоюза, например, Венгрия, считает Дуденхоффер, привлекают компании низкими затратами на рабочую силу и электроэнергию. Даже в США, по его словам, почасовая ставка ниже. "Германия просто ужасна, когда дело касается рентабельной инфраструктуры", - утверждает он. "Если не предпринять решительных мер, в ближайшие 10 лет Германия может потерять порядка 200 тыс. рабочих мест у автопроизводителей, поставщиков и в машиностроении", - резюмировал Дуденхоффер.

В свою очередь эксперт исследовательского института центра автомобильного менеджмента в городе Бергиш-Гладбах Штефан Братцель подчеркнул, что пошлины США делают немецкий экспорт нерентабельным.

"15% - это практически приемлемый уровень в премиальном сегменте", - сказал он Bild.

Однако эксперт добавил, что даже более высокие пошлины будут иметь решающее значение. Производство в Германии слишком дорогое, пояснил Братцель.

"Мы уже не можем оправдать повышение стоимости наших автомобилей более высоким качеством", - заключил он.

30 октября Volkswagen сообщил, что чистый убыток концерна в третьем квартале составил €1,072 млрд. Годом ранее компания зафиксировала прибыль в размере €1,56 млрд. За первые девять месяцев прибыль автопроизводителя в целом снизилась более чем на 60% - с €8,8 млрд до €3,4 млрд. Прибыль германского производителя спортивных и люксовых автомобилей Porsche упала за три квартала 2025 года по сравнению с годом ранее на 95,9% и составила всего €114 млн.