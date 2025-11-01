В Калмыкии запустят цифровую систему «Безопасный город» к 2026 году

В Республике Калмыкия до конца 2026 года планируют запустить региональную цифровую платформу «Безопасный город». Как сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Этеев, работа над проектом началась в 2025 году.

Платформа, разработанная компанией «Ростелеком», будет включать модуль видеоаналитики и модуль обработки информации. Система предназначена для автоматического контроля и оперативной диагностики потенциальных угроз. Она сможет вести непрерывный сбор данных с камер наблюдения, фиксируя лица людей и транспортные средства в контролируемых зонах.

Особое внимание уделяется безопасности социально значимых объектов, таких как больницы и многофункциональные центры. Платформа будет распознавать опасное поведение и оставленные предметы, формируя аналитику для правоохранительных органов.

Интеграция платформы с другими информационными системами позволит повысить скорость реагирования экстренных служб.