В России наладили выпуск 700-сильных грузовиков «Медведь»

Компания «Meusburger Новтрак» показала карьерный самосвал «Медведь». Тяжлое шасси, оборудованное самосвальной надстройкой, было спроектировано специально для экстремальных климатических условиях Республики Саха (Якутия). Конструкция адаптирована под суровые морозы, сложный рельеф и тяжёлые нагрузки, характерные для карьерных работ, отмечают авторы проекта.

© Quto.ru

Также известно, что грузоподъёмность седельного тягача составляет более 50 тонн, а с четырёхосным прицепом-самосвалом производства «Meusburger Новтрак» полная масса автопоезда составит 150 тонн.

Важно заметить, что первым технику такого класса начал строить завод «Тонар». Но после того, как Россию покинули именитые поставщики производителю техники пришлось найти замену американским агрегатам.

После этого компания «Алроса» решила закупить 28 самосвальных автопоездов марки «Тонар». В состав сцепки входят трёхосный капотный тягач, а также пара самосвальных полуприцепов общей местимостью 76 кубометров.

Этот автопоезд создан специально для перевозки алмазосодержащей руды от якутского месторождения до обогатительного комбината, расстояние между которыми составляет 170 километров.

В российских городах движение большегрузов стараются ограничивать по тоннажу, времени суток или городским районам, но стоит выехать на трассу, как большегрузы становятся соседями по полосе и заставляют усилить бдительность.

Редакция Quto решила напомнить базовые правила безопасного движения рядом с грузовым транспортом, которые в экстренной ситуации могут стать правилами «выживания».