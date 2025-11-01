В Госдуме напомнили о необходимости заменять водительские права

Россиянам необходимо заранее обменять водительские права на новые перед поездкой за границу. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, его цитирует РИА Новости .

«Если вы планируете поездку за рубеж на автомобиле, права нужно заблаговременно обменять на новые», — сказал парламентарий.

Он добавил, что права водителей остаются действительными три года после истечения их срока. Такого времени, по мнению парламентария, достаточного для плановой смены удостоверения. Продление прав в автоматическом режиме, как напомнил Федяев, действует только на территории России.

В России с 1 января 2026 года в России прекратится автоматическое продление водительских удостоверений (ВУ) на три года. Если действие прав заканчивается в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, они автоматически пролонгируются. Остальным же придется производить замену в общем порядке.