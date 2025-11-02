Минпромторг рассчитывает найти дописточники для льготных автокредитов

Минпромторг России рассчитывает найти дополнительные источники для увеличения объема финансирования программы льготного автокредитования в 2026 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Об этом сообщает ТАСС.

© Российская Газета

По словам министра, ведомство рассчитывает найти дополнительные источники, чтобы нарастить объемы финансирования программы льготного автокредитования.

С поправками в законодательство по этому вопросу планируется выйти ко второму чтению бюджета, отметил глава Минпромторга.

В первой редакции документа на реализацию программ льготного автокредитования и льготного лизинга в 2026-2028 годы предусмотрено около 115 млрд рублей, из них более 37 млрд рублей - на следующий год.

Ранее министр сообщал, что за первые восемь месяцев этого года по льготным программам кредитования и автолизинга было реализовано около 115 тысяч автомобилей отечественного производства.