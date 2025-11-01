Началось внедрение технологий Huawei в новые автомобили Audi

На Гуанчжоуском автосалоне 2025 года компания FAW-Audi представит обновлённую версию седана A5L — Navigator Edition, объединяющую немецкое инженерное мастерство и китайские технологии. Стартовая цена новинки составляет 289,8 тыс. юаней (примерно 3,3 млн рублей или 40,8 тыс. долларов). Главным техническим новшеством стал комплекс Huawei, предоставляющий функции городского и трассового автопилота (NOA), а также интеллектуальной парковки.

© audi

Седан оснащён 33 сенсорами, включая встроенный лидар с подогревом и системой самоочистки, что гарантирует стабильную работу даже в дождь и снег. Камеры заднего и бокового обзора также имеют автоматические очистители.

В плане комфорта модель получила увеличенную колёсную базу 2969 мм, фирменные «облачные» сиденья, девятизонный панорамный потолок и отделку из премиальных материалов. Под капотом располагается обновлённый двигатель 2.0 TFSI EA888 Gen 5 в сочетании с 7-ступенчатой коробкой S-tronic DCT, обеспечивающими плавное ускорение и экономичный расход топлива.

Первый выход A5L на рынок состоялся в августе 2025 года, однако версия Navigator Edition тогда ещё не имела официального ценника. Новая модификация на домашнем рынке призвана укрепить позиции Audi в премиум-сегменте Китая.