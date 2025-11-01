Кроссовер Xiaomi YU7 впервые обошел седан SU7 по продажам в России

По данным компании "Автостат Инфо", в сентябре 2025 года в России было зарегистрировано 61 экземпляр кроссовера Xiaomi YU7 и 24 седана SU7. Таким образом, вседорожник впервые обошел по продажам более раннюю модель бренда.

Всего за девять месяцев 2025 года в стране поставлено на учет 192 седана SU7 и 73 кроссовера YU7. Однако отставание объясняется тем, что SUV поступил в продажу позже.

Премьера Xiaomi YU7 состоялась в конце весны 2025 года.

Продажи модели в России начались уже летом, сейчас актуальная стоимость Xiaomi YU7 лежит в диапазоне 6,1 - 9,5 млн рублей.