В Москве предложили не штрафовать таксистов за нарушение правил остановки

Глава союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев направил в мэрию Москвы предложение не штрафовать водителей такси и инвалидов за вынужденную остановку под запрещающими знаками. Об этом пишет «Коммерсантъ».

© Газета.Ru

«В письме (есть у «Ъ») он предлагает заменить в одном из округов Москвы дорожные знаки «Остановка запрещена» (3.27 по классификации ПДД) на менее строгие «Стоянка запрещена» (3.28; допускают нахождение в зоне его действия на срок до пяти минут). Второй вариант — добавить к знакам «Остановка запрещена» таблички «Кроме такси и инвалидов», — отмечается в публикации.

Еще один вариант смягчения требований к водителям такси и инвалидам — настроить системы фотофиксации таким образом, чтобы не штрафовать такси и автомобили инвалидов за остановку длительностью до 2 минут, либо позволить им парковаться в зоне действия знаков с 23 часов до 7 утра.

